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“شنينة” يشير إلى تورط أطراف أخرى في قضية لقاء روما ويطالب بمحاسبة المسؤولين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب “احفيظ شنينة” في تصريحات صحفية أن الصمت الحكومي بعد انتهاء مهلة التحقيق مع “نجلاء المنقوش”  يُثبت تورط أطراف أخرى في قضية لقاء  روما ويبدو  من الواضح أن الحكومة تحاول إلهاء الشارع ببعض القرارات للتغطية على قضية لقاءها بكوهين.
وأشار شنينة إلى ان مجلس النواب اتفق على تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق مع المنقوش، والقضية لن تغلق إلا بمحاسبة المسؤولين، مؤكداً ان  التطبيع ولقاء ممثلين عن دولة الكيان الصههيوني يدينه القانون الليبي، ويعاقب عليها بالسجن وهو أمر يرفضه الشارع الليبي.
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#الكيان الصهيوني احفيظ شنينة القانون الليبي روما ليبيا نجلاء المنقوش

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الوطن الليبية

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