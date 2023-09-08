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مرغم: على مجلس الدولة إبلاغ البعثة الأممية بضرورة “استبعاد حفتر”

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، محمد مرغم، مجلس الدولة الاستشاري، بأن يتعلم من الخارجية التركي هاكان فيدان في صياغة المواقف.

وقال مرغم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المجلس الأعلى للدولة كثير يعدونه صوت فبراير في المشهد السياسي، متسائلا:” لماذا لا نسمع من هذا المجلس عبارة على منوال عبارة الوزير هاكان؟؛ فيقول مثلا يجب على البعثة الأممية التوقف عن تصوير حفتر-القائد القام للقوات المسلحة العربية الليبية- وميليشياته قوة شرعية، على حد تعبيره.
وأصاف مرغم:” على الأقل يتمسك بالاتفاق السياسي الذي يقضي باستبعاد حفتر، أم إن جرة القلم قد غسلتها ومحتها دموع جرت في بوزنيقة؟” مختتما:” ما أبعدكم عن السياسة”، على حد زعمه.
وكان مرغم ألحق تدوينته بتصريح لوزير الخارجية التركي طالب فيه الغرب بالتوقف عن تصوير “واي بي جي” قوة شرعية.

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إبلاغ البعثة الأممية ستبعاد حفتر مجلس الدولة مرغم

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صحيفة الساعة 24

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