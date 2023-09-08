مؤسسة النفط الليبية تعيد تفعيل اتفاقية مع شركة إيني بشأن صيانة مستشفى جالو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعادة تفعيل الاتفاقية الموقعة مع شركة “إيني” الإيطالية، بشأن صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ جنوب شرق ليبيا، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الخميس، بقاعة رأس لانوف أقيمت بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها إن الاتفاقية الموقعة مع شركة إيني لصيانة وتجهيز وتعزيز مستشفى جالو للطوارئ تأتي ضمن برامجها للتنمية المستدامة وخدمة لأهالي منطقة جالو والواحات، في إطار المسؤولية الاجتماعية وسياسة الجار الطيب التي تنتهجها المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها في وقت سابق بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في وقت سابق، ومدير شركة إيني فرع ليبيا أنطونيو ساري، لافتة إلى أنها متعثرة منذ 7 سنوات.

وأوضحت المؤسسة أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستنفذ شركة إيني مشروع صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، بما في ذلك تدريب الأطباء والممرضين، وتوفير المعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى أعمال البناء والتشييد وصيانة المعدات.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استجابة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لطلب أهالي منطقة جالو لتنفيذ هذا المشروع المهم، متوقعة أن يحدث نقلة نوعية لقطاع الصحة في المنطقة؛ إذ يوفر المستشفى على سكان المنطقة عناء السفر، ويقدم أفضل الخدمات الصحية لهم.