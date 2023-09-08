انتهاء المرحلة الثانية من برنامج التعليم الاِستدراكي

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أُقِيم الحَفل الخِتامي للمرحلة الثانية من مَشروع التَّعليم الاِستدراكي والذي أُقِيم خلال الفترة من 30 يوليو إلى31 أغسطس فِي 41 مُراقبة تربية وتعليم، وَشارك فيه 18988 تلميذ وتلميذة تحت إشراف 1705 مُعلِّم ومُعلِّمة.

وحضر حفل الخِتام وزير التربية والتعليم في الحكومة المنتهية “موسى المقريف “، ورئيس لجنة مشروع التَّعليم الاِستدراكي وكيلالوزارة للشؤون التَّربوية الدكتورة “مسعودة الأسود“، ومستشار الوزير الدكتور “عبدالسلام الصغير “، وَمدير مكتب التَّعليم بِمنظمةاليونيسف “فنيسيا لي“، ومسؤول التَّعليم بِالمنظمة “أمل مركوس“، وَعدد من مُراقبي التَّربية والتَّعليم وَمديري الإدارات بالوزارة ومنظمةاليونيسف.

وأكد الوزير بأنَّ المشروع قد لاقى نجاح، وكان له صدى على المستويين العربي والدولي، مضيفاً بأن ازدياد عَدد المراقبات التي أُقيم فِيهاالمشروع يدل على اهتمام المعلمين والأسرة التربوية والتلاميذ به.

وأوضح الوزير أن الغرض من المشروع تقليل الفاقد التَّعليمي الذي تعرَّض له التلاميذ جراء عدم اِنتظام العملية التَّعليمية بسبب جائحةكورونا، و الأوضاع الأمنية في البلاد في السنوات الماضية، مقدماً شُكره للجنة المُشرفة على المشروع وكافة مراقبات التَّربية والتَّعليم التيأُقيم فِيها والمعلِّمين.

وثمن الوزير التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في إقامة هذا المشروع وغيرها من المشروعات، مشيراً إلىاستمرار هذا التعاون في إقامة برامج تدريبية للمُعلِّمين وتطوير المناهج التَّعليمية.

وَاستهلت وكيل الوزارة للشؤون التربوية كلمتها بالكشف عن اختيار المشروع كأحد أفضل أربعة مشاريع تعليمية غير رسمية من منظمةاليونيسكو، مقدِّمة شكرها وتقديرها لكل من شارك بالمشروع من مُعلِّمين ومشرفين في وقت إجازتهم، رغم علمهم بعدم وجود مكافآت وحوافزنظير هذا العمل.

من جهتها عبَّرت مدير مكتب التَّعليم بمنظمة اليونيسف عن إعجابها بالجهود المُقدَّمة من المُعلِّمين وطرق التدريس والتفاعل من قِبل التلاميذوالذي لمسته من خِلال زيارة ميدانية بإحدى المراكز بمدينة الخمس.

وَفي كلمة لها قدَّمها باسم مراقبي التَّربية والتَّعليم بالبلدِيات، قدَُم مراقب التَّربية والتَّعليم ببلدية رقدالين الشكر إلى الوزارة للجهود المبذولةللنهوض بالعملية التَّعليمية والدفع بها معرباً عن أمله في أن يكون هذا العام “عَام النَّشاط المَدرسِي” عاماً مميزاً يعكس هذه الجُهود.

يُشار إلى أن برنامج التَّعليم الاِستدراكي جاء تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 1031 لسنة 2022م بتشكيل لجنة للإشراف والعمل على المشروع برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التَّربوية وَعضوية عَدد من الخُبراء.