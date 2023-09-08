اللافي لـ “باتيلي”: يجب أن تتعاملوا مع المجلس الرئاسي كاملاً

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال اللافي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ناقشنا تطورات العملية السياسية والأمنية، كما تباحثنا مستجدات مشروع المصالحة الوطنية، وأكدنا على ضرورة مواصلة الجهود والدفع باستكمال القوانين الانتخابية، والعمل على اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق أمام الانتخابات”.

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وشددت اللافي على أن المجلس الرئاسي وحدة سياسية واحدة تمثل الأقاليم التاريخية في ليبيا مبنية على اجتماع أعضائها ولا يملك أي طرف في المجلس صفة خاصة تمكنه من أن يكون جزءا من أي عمل سياسي في الداخل أو الخارج دون إجماع أعضائه، ذلك وفق الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد اللافي أن أي تعاطي أو تعامل من البعثة أو أي طرف دولي بغير ذلك يساهم في زيادة تعقيد المشهد السياسي في البلاد.