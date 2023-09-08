الحكومة المكلفة تشكّل لجنة أزمة لمتابعة التقلبات الجوية المتوقعة

أعلنت الحكومة الليبية المكلّفة أنه في إطار التصدي للتداعيات التي قد تحصل نتيجة هذه التقلبات الجوية المتوقعة، فإنها “شكلت لجنة أزمة وطوارئ برئاسة رئيس الحكومة الليبية وعضوية وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي والتعليم ووزير المواصلات وستكون اللجنة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لكل الأحداث”0.

وأكدت الحكومة في بيان لها”تابعتها التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات للأحوال الجوية للأيام القادمة، والتي تشير إلى سوء أحوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي خاصة في المناطق الممتدة من سرت غرباً إلى أقصى الشرق الليبي والمتوقع حدوثها بدءاً من اليوم الجمعة.”

وأهابت الحكومة الليبية، بكل الجهات ذات العلاقة إعلان ورفع أقصى درجات الطوارئ وأن تكون على أهبة الاستعداد طيلة الأيام القادمة لمواجهة هذه الموجة من التقلبات الجوية.

كما حذّرت الحكومة، كل المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق المقصودة، مؤكدة أنها قد تضطر لإقرار عطلة رسمية سيعلن عنها في حينها إذا استدعى الأمر ذلك، لجميع المدارس والهيئات التعليمية يوم الأحد القادم.