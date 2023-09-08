في الانتظار.. أمطار غزيرة على شمال ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة اليوم الجمعة والسبت على مناطق الشمال الغربي.

وقال، إن الأمطار تصحبها خلايا رعدية، مما قد يسبب في جريان بعض الأودية المحلية، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع على الشمال الغربي من يوم الأحد.

وأضاف، أن من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين على الشمال الشرقي لليبيا، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل.

وقال، إن غزارة الأمطار، ستسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وأشار، إلى أن الرياح ستكون قوية أحيانًا وتصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة والبحر مضطرب خاصة على الساحل الغربي. وأضاف، أن ارتفاع الموج يصل إلى 3.5 متر.