حكومة الوحدة: سنقدم الدعم للجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، إن وكيل الوزارة لشؤون المستشفيات، سعد الدين عبد الوكيل، التقى برئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري شراطة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن اللقاء بحث تنسيق الجهود لمتابعة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء، وتهيئة الظروف الصحية والمعيشية لهم، خاصة من فئة المستضعفين، لحين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعية.

وأبدى عبد الوكيل استعداد وزارة الصحة لدعم عمل اللجنة، بكل البيانات ذات العلاقة، والتعاون معها بما يتوافق مع مهامها خدمة للصالح العام .

وعلى نحو متصل، بحث الجانبان الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة بشأن المراقبة الصحية للأجانب، ومراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، وفق البيان.