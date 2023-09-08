أمطار غزيرة ورياح قوية بهذه المناطق.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة 08 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 08 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تشهد سقوط أمطار متفرقة على اغلب مناطق الشمال وتكون جيدة اليوم و يوم الغد على الشمال الغربي تصحبها خلايا رعدية مما قد يسبب في جريان بعض الاودية المحلية.

ومن المتوقع أن تكون ألامطار غزيرة يومي الأحد والاثنين على الشمال الشرقي قد تشمل بعض مناطق الدواخل مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

رياح قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة والبحر مضطرب خاصة على الساحل الغربي (ارتفاع الموج يصل إلى 3.5 أمتار).

ومن المتوقع ان تبدأ السحب الممطرة في الإنقشاع على الشمال الغربي من يوم الأحد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار جيدة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع التدريجي من يوم الأحد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27–33)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار على معظم المناطق الساحلية، وتكون الفرصة أفضل يوم الأحد لسقوط أمطار قد تكون غزيرة خاصة على الخليج وسه بنغازي وقد تشمل بعض مناطق الدواخل مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجيا من مساء السبت إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.