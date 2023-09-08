المحجوب: مجلس الدولة لن يتنازل عن نقاط جوهرية في الشروط للرئاسة أولها جنسية المترشح

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، أنه تبقى وقت زمني قصير حتى تفصل مخرجات لجنة 6+6، الدائرة الدستورية في الطعن المقدم لها وتنسف الطعن الدستوري وتعديلاته أو ترفض الطعن، رافضةً النقاش فيما تقوم به اللجنة لأنها أفسدت التعديل الثالث عشر المطعون فيه أمام الدائرة الدستورية بحسب قولها.

المحجوب قالت خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن لجنة الـ 6+6 المشكلة من قبل مجلسي النواب والدولة تعتبر أنها تسير وفق مسار قانوني صحيح في حال صدرت الدائرة الدستورية حكمها برفض الطعن.

وأشارت إلى أن لجنة 6+6 مخرجاتها باطلة وما بني على باطل هو باطل، مبينةً أنها شخصياً تراها بأنها على وشك اصدار قرارها بالنسف.

ورأت أن مجلس الدولة مجتمعاً وحتى أعضاء لجنة الـ 6 وإن كان هناك تنازلات وتفاوض في بعض النقاط، هناك نقاط جوهرية لا يمكن التنازل عنها في الشروط للرئاسة أولها جنسية المترشح.

واختتمت حديثها قائلة: “لست اقصائية وانظروا للشعب الليبي كله على حد سواء وليترشح من يرى نفسه أهلًا للرئاسة ولكن يجب أن تتوفر فيه الشروط وهذه لا يمكن أن نتنازل عنها صراحة”.