خلال يوليو وأغسطس.. ليبيا الخامسة في قائمة أكثر مشتري الحبوب والقمح الروسي

احتلت ليبيا المركز الخامس، كأكثر مشترين رئيسيين للحبوب والقمح من روسيا خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي.

وقال اتحاد مصدري الحبوب والقمع في روسيا في تقرير له، إن ليبيا تضاعفت مشترياتها 3 مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بواقع 878 ألف طن بعد أن كانت تستورد 289 ألف طنا.

وتصدرت السعودية قائمة مشتري الحبوب الروسية باستيراد 1.323 مليون طن من الحبوب، تلتها مصر بواقع 1.284 مليونا، بينما جاءت تركيا ثالثة بنحو 1.283 مليون طن، بانخفاض في نسبة وارداتها التي كانت 1.376 مليونا.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قد رفض في 18 من أغسطس الماضي شحنة من القمح الطري، تقدر بأكثر من 26 ألف طن قادمة من روسيا إلى ميناء الخمس البحري، بسبب ارتفاع نسبة الحبوب المصابة بالآفات، ما يخالف المواصفة الخاصة بالاستيراد، بحسب المركز.

وتستهلك ليبيا ما يعادل 1.25 مليون طن من القمح الطري سنويا وفق آخر إحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو” باستيرادها 20% من احتياجاتها من روسيا.

المصدر: اتحاد مصدري الحبوب الروسية

