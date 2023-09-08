ليبيا.. أمطار رعدية تضرب المناطق الشمالية والحرارة تصل لـ 40 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسقط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال، تكون جيدة اليوم السبت وغدا الأحد على الشمال الغربي، تصحبها خلايا رعدية ما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

ووفقا لبيان المركز الوطني للأرصاد، فمن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين على الشمال الشرقي، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، فيما تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع على الشمال الغربي ابتداء من يوم الأحد.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تشهد سقوط أمطار على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع التدريجي ابتداء من يوم الأحد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، تشهد سقوط أمطار على معظم المناطق الساحلية، وتكون الفرصة أفضل يوم الأحد لسقوط أمطار قد تكون غزيرة خاصة على الخليج وسهل بنغازي، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

أما في الجفرة- سبها-غات -غدامس- الحمادة، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.