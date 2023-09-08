الأرصاد الجوية: أمطارمتفرقه على اغلب مناطق الشمال

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطارمتفرقه على اغلب مناطق الشمال وتكون جيدة اليوم و يوم الغد على الشمال الغربيتصحبها خلايا رعدية مما قد يسبب في جريان بعض الاودية المحلية.

ومن المتوقع أن تكون ألامطار غزيرة يومي الأحد والاثنين على الشمال الشرقي قد تشمل بعض مناطق الدواخل مما تسبب في تجمع المياهفي الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

رياح قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة والبحر مضطرب خاصة على الساحل الغربي (ارتفاع الموج يصل إلى 3.5 أمتار).

وتوقع المركز ان تبدأ السحب الممطرة في الإنقشاع على الشمال الغربي من يوم الأحد.