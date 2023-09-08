الشهوبي يتابع سير العمل بأرصفة ميناء طرابلس البحري وساحات الحاويات

ليبيا – تفقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، أمس الأربعاء، خلال زيارته ميناء طرابلس البحري، سير العمل بالميناء، بحضور عدد من المسؤولين بإدارة الميناء والجهات ذات العلاقة بالإدارة الفنية والشؤون الأمنية.

الشهوبي تابع بحسب منصة “حكومتنا” سير العمل بأرصفة الميناء وساحات الحاويات، واطلع على حجم العمل بالميناء ودوره المهم في حركة النقل والسفن والبضائع، وموقع تصنيع حاجز الأمواج.

واستمع إلى مدير الميناء حول سير العمل اليومي والآلية المتبعة في ذلك، مبدياً ملاحظاته الإرشادية بالخصوص للقائمين على إدارة الميناء بضرورة التطوير والرقي بوتيرة ومنظومة العمل اليومي وتسهيل حركة البواخر والمناولة.

وأكد وزير المواصلات خلال جولته بميناء طرابلس، على ضرورة إيجاد حلول لتفادي العراقيل والمشاكل التي تواجههم في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي والمهني والوطني.