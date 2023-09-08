ليبيا.. “مليتة” تستكمل حفر بئر نفطي بقدرة إنتاجية تصل لـ 4000 برميل

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز في ليبيا، عن استكمال حفر بئر النفط رقم «FB 34» بحقل الفيل.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن بئر النفط تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي أربعة آلاف برميل يوميا، دون وجود مياه مصاحبة.

وفي مايو الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح حفر البئر (ب 4-49) التابعة لشركة مليتة لإنتاج النفط والغاز بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 برميل يوميا.

وتمكنت الفرق الفنية من استكمال حفر البئر الاسترجاعية (ب4 -49) واستكمالها بالمعدات الذكية واختبارها على الخانق64/ 32 بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا، وفق بيان للمؤسسة آنذاك.