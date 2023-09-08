ليبيا الان

ليبيا.. “مليتة” تستكمل حفر بئر نفطي بقدرة إنتاجية تصل لـ 4000 برميل

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز في ليبيا، عن استكمال حفر بئر النفط رقم «FB 34» بحقل الفيل.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن بئر النفط تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي أربعة آلاف برميل يوميا، دون وجود مياه مصاحبة.

وفي مايو الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح حفر البئر (ب 4-49) التابعة لشركة مليتة لإنتاج النفط والغاز بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 برميل يوميا.

 وتمكنت الفرق الفنية من استكمال حفر البئر الاسترجاعية (ب4 -49) واستكمالها بالمعدات الذكية واختبارها على الخانق64/ 32 بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا، وفق بيان للمؤسسة آنذاك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك