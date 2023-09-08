“اقعيم” يعقد اجتماعا للجنة فض النزاعات ومتابعة الأوضاع الأمنية

الوطن|متابعات

عقد وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم”، اجتماع للجنة فض النزاعات ومتابعة الأوضاع الأمنية في المنطقة بمشاركة مدير أمن سلوق، اللواء “منصور الجديد”، والعميد “مفتاح اللواطي” والعميد “نوري بوفنارة”.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والمسائل المهمة، بما في ذلك آلية دعم المديرية والتحديات والعقبات التي تواجه الأجهزة الأمنية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين المديرية وأعيان المنطقة في حل المشاكل الاجتماعية وتعزيز الأمن والاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، تمت بحث احتياجات المنطقة من الخدمات الأساسية مثل المياه والبنية التحتية والطرق والإنارة، بما يحقق الاستقرار الأمني والتنمية المستدامة في البلدية وتلبية احتياجات سكان المنطقة.