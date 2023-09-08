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طقس العرب الإقليمي: العاصفة المتوسطية دانيال تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يواصل “مركز طقس العرب الإقليمي”، مُتابعة آخر مُستجدات العاصفة دانيال في وسط البحر الأبيض المُتوسط و التي قد اكتسبت خصائص استوئية، نظراً للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط و الذي يُعتبر الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة و ذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا.
و يُتوقع أن تواصل العاصفة دانيال تحركها نحو ليبيا خلال الأيام القادمة و تؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عِدّة من شمال البلاد و خاصة يومي الأحد و الإثنين القادمين و يصحبها حدوث العواصف الرعدية مما يتسبب بتشكل السيول في بعض المناطق، كما و يتوقع نشاط في سرعة الرياح و ارتفاع الموج لأكثر من 3-4 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.
وقد تسببت العاصفة دانيال في وقتٍ سابق من الأسبوع بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عِدّة من اليونان و قد تلقت منطقة مغنيسيا الجبلية هطول أمطار تراوح ما بين 600 إلى 800 ملم خلال 24 ساعة فقط، و هو أمر غير مسبوق في بيانات الأرصاد الجوية اليونانية. و بالمثل تأثرت أيضاً أسطنبول في تركيا و بلغاريا بفيضانات و سيول جراء هطول الأمطار الغزيرة والتي أدت إلى وقوع وفيات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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