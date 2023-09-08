العرفي: مجلس النواب سيتابع مع النائب العام التحقيقات في قضية لقاء المنقوش مع كوهين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن انتهاء المهلة المحددة للتحقيق مع وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة في قضية لقائها مع وزير خارجية الاحتلال دون التحقيق معها لا يبشر بخير.

العرفي توقع في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن يكون هناك شخصيات أخرى متورطة في القضية ومحاولة تضليل الرأي العام، مشيرا إلى أن معظم الصحف الغربية تتحدث عن تورط رئيس الحكومة في قضية لقاء الوزيرة مع كوهين.

واعتبر العرفي أن حكومة الدبيبة تمضي في عدد من القرارات في محاولة منها لتخدير الشارع لنسيان محاولة التطبيع، مؤكدًا أن مجلس النواب سيتابع مع النائب العام التحقيقات في قضية الوزيرة لمعرفة المتورطين فيها.