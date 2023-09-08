منظمة رصد الجرائم في ليبيا تطالب حكومة الدبيبة بالإفراج الفوري عن “عبدالمالك المدني”

الوطن|متابعات

طالبت منظمة رصد الجرائم في الحكومة منتهية الولاية بالإفراج الفوري عن الإعلامي عبدالمالك المدني، الذي تم اختطافه من أمام منزله في مصراتة يوم السبت الماضي على يد مسلحين مجهولين واقتياده إلى مكان غير معروف.

المنظمة تشير إلى أنها وثقت حادثة اختطاف المدني، وتعبر عن قلقها العميق بشأن سلامته، مطالبة المنظمة حكومة “عبد الحميد الدبيبة” بضرورة احترام حقوق الإنسان والتوقف الفوري عن حملات الاعتقالات التعسفية التي تستهدف النشطاء والمدنيين.كما دعت إلى التدخل العاجل لضمان سلامة “عبدالمالك المدني” وإعادته إلى أسرته.