الكيلاني تبحث البرامج المشتركة مع ممثلي منظمة اليونيسف في ليبيا

الوطن | رصد

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة منتهية الولاية وفاء الكيلاني مع ممثلي منظمة اليونيسف ليبيا، والخبير الاجتماعي بالوزارة، وذلك لمناقشة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والبرامج المشتركة التي تنفذها اليونيسف في ليبيا مثلمراكز بيتي لايواء الأطفال المزمع افتتاحها قريباً والتي أنشأتها اليونيسف باشراف وزارة الشؤون الإجتماعية، إضافة إلى برامج التدريبوالدعم الفني للوزارة والجهات التابعة لها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين خدمة للأطفال في ليبيا.