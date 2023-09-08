داخلية الطرابلسي تكرم غنيوة بدرع تقديراً لجهوده 

قال جهاز دعم الاستقرار برئاسة عبد الغني الككلي، إن ضمن جهوده المتواصلة لتطوير كوادره وتعزيز بيئة عمله، عقد بديوان الجهاز اجتماع مع مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنقنية المعلومات وتطوير الأنظمة الخدمية.

في ختام الاجتماع، قام مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بتقديم دروع تكريمية لرئيس جهاز دعم الاستقرار، ونائب رئيس الجهاز للشؤون العامة، ومدير مكتب شؤون الجهاز، ومدير الشؤون الإدارية، ورئيس مكتب التصرف والإحالة تحت الخدمة بالجهاز، وفق بيان الجهاز.

فيما قام مدير الشؤون الإدارية نيابة عن الجهاز بتكريم مدير مركز المعلومات والتوثيق، ومدير إدارة التدريب بالمركز، ومدير إدارة التكنولوجيا المعلومات، ورئيس مكتب العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.