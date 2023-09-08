الطرابلسي يناقش مع باتيلي ملف الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود

ليبيا – اجتمع وزير الداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال اللواء عماد الطرابلسي، الخميس، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له، بحضور مدير مكتب الوزير ومستشار الوزير.

الاجتماع تناول بحسب مكتب إعلام وزارة الداخلية، مناقشة عدد من المواضيع الأمنية واستعراض لجهود الوزارة ضمن خطتها الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار على المستوى الوطني.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وما حققته الوزارة من قبل أجهزتها المختصة في هذا الشأن.

هذا واستعرض الوزير للمبعوث الأممي خطة عمل الوزارة وما حققته من نتائج إيجابية ساهمت في الاستقرار الأمني،موضحاً بأن الوزارة على استعداد تام لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى الوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا.

ومن جانبه،أشاد باتيلي بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وما نتج عنها من أثر إيجابي على الحالة الأمنية.