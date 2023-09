المنتصر للأحرار: محكمة فرجينيا تنظر في التماس محامي حفتر اليوم

قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عمادالدين المنتصر إن محكمة فرجينيا الأمريكية حددت اليوم الجمعة، موعدا للاستماع والنظر في الالتماس الذي قدمه محامي حفتر للنظر في انطباق قانون عدم إفشاء الأسرار القومية عليه نظرا لمنصبه العسكري في الدولة.

وأضاف المنتصر في تصريح للأحرار، أن محامي الدفاع عن الضحايا تقدم باحتجاج لدى المحكمة الأمريكية باعتبارها حكمت مرات عدة بعدم انطباق هذا القانون على حفتر؛ مؤكدا أن هدفه الوحيد هو إطالة أمد المداولات.

ونقل رئيس مؤسسة الديمقراطية عن محامي حفتر تبريره بالقول إن اقتراب موعد المرافعات قد يعرض المتهم “حفتر” لأسئلة عن أسرار الدولة الليبية، وهو ما يدفعه لاستئناف الحكم.

وأشار المنتصر إلى أن محكمة الاستئناف تتطلب استنزاف كافة الوسائل المتاحة له بالمحكمة الابتدائية، وعليه فهو يتقدم بهذا الطلب لحفظ حقه في الاستئناف.

وكانت المحكمة قد وافقت في الـ5 من أغسطس على منح محامي الضحايا فرصة أخرى لاستجواب المتهم خليفة حفتر على أن يكون الاستجواب لـ3 ساعات وأن يتم ذلك في مدة أقصاها 60 يوما.

