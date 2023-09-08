ليتينز: يدعو الى تكاتف الجهود لتحسين الانقاذ البحري

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صرّح المدير التنفيذي لوكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل هانز ليتينز، أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا، لكن المعضلة تكمن في إنقاذ الأرواحفي البحر أم لا.

وقال خلال جلسة استماع في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، “تتطلب منا الاتفاقيات البحرية الدولية إبلاغ مركز تنسيقالإنقاذ البحري ، المسؤول عن تلك المنطقة المحددة من البحر، وهذا ما نفعله. لا يوجد سبب رسمي للشك في مسؤولية مركز تنسيق الإنقاذالبحري الليبي، ولذلك فإن المنظمة البحرية الدولية لا تقصي بأي حال من الأحوال، فيما يتعلق بمسؤولية البحث والإنقاذ، وظيفة مركز تنسيقالإنقاذ البحري الليبي ووضعه“.

وأشار المدير التنفيذي لفرونتكس إلى أن أحد الاحتمالات –وهو غير قانوني–كما تمت التوصية به خلال المناقشة، قد يكون عدم إبلاغالسلطات الليبية.

ولفت إلى أن هذه معضلة عملية، لكن في الوقت الحالي الاتفاقات الرسمية واضحة وهذا ما يتم فعله الآن، ومن بين أمور أخرى، إذا رأيناسفينة في محنة، فإنه لا يتم إبلاغ الليبيين فحسب، بل أيضًا جميع السفن الأخرى المحيطة بها، بغض النظر عما إذا كانت سفينة تجارية أوسفينة عسكرية أو منظمة غير حكومية.