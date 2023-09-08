هدية: دعم حكومة الدبيبة أصبح فرضاً وليس اختيارياً

اعتبر أحمد هدية، الإعلامي في عملية بركان الغضب ومستشار وزارة الصحة بحكومة الوفاق سابقاً، أن دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أصبح فرضاً ولم يعد اختيارياً، على حد تعبيره.

وقال هدية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن الصراع يتطور ليصبح أيديولوجي لا صراع مكاسب ونفوذ عادي، والحكومة تتعامل مع الصغائر وتغفل التهديدات الحقيقية”.

وأضاف أن التآمر لإسقاط الحكومة أخذ طريقين: تشريعي عن طريق البرلمان وبعض الدول ذات المصلحة، والثاني إشعال الحرب في طرابلس”، على حد قوله.

وتابع:” دعم الحكومة لم يعد اختيارا لمواجهة ماهو قادم بل أصبح فرضا”.