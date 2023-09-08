الأمطار تغرق شوارع طرابلس وشركتي المياه والخدمات العامة تجاهدان في سحبها

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تسبب الأمطار في غرق عدد من شوارع طرابلس نتيجة هطولها بغزارة منذ ليل الخميس، حيث رصدت مديرية أمن طرابلس جهود رجال شركة المياه والصرف الصحي وشركة الخدمات العامة في سحب المياه الراكدة.

وقامت الشركتان بشفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق، اليوم الجمعة، حيث أهابت مديرية الأمن مرتادي الطريق العام وسائقي المركبات بالحذر أثناء القيادة، لتفادي وقوع الحوادث المرورية المؤسفة.

حوادث مأساوية

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بليغة في حادث مروري مروع، وقع في ساعات الصباح الأولى، بالقرب من جسر النجمة في سوق الجمعة بطرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى انقلاب المركبة.

وأضافت، أن الحادث تسبب في 3 إصابات بليغة. وناشدت المديرية سائقي المركبات بالالتزام والتقيد بقوانين وآداب المرور.

ولقي سائق سيارة مصرعه، اليوم الجمعة، جراء حادث مروري بين مركبتين بطريق المطار بطرابلس.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس، أن الحادث وقع بطريق المطار بين مركبتين تحديدا بالقرب من جسر الحديدي نتيجة انزلاق إحدى المركبات.

وأضافت، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر ثلاثين عاما، حسب إفادة ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم.