الانتخابات على رأس ملفاتها.. لقاءات لباتيلي مع قادة سياسيين وأمنيين

اتفق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات إلى جانب معالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق.

وأضاف باتيلي في منشور له على حسابه بمنصة إكس أن الحوار سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية للشعب والمؤسسات.

وجدد باتيلي تأكيد مسؤولية القادة الليبيين عن المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي بالخصوص.

كما رحب باتيلي بالتقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي خلال لقائه محافظ المصرف الصديق الكبير، الذي ناقشا فيه آخر التطورات الاقتصادية، إلى جانب عمل اللجنة المالية العليا.

وشدد باتيلي على دور المصرف المركزي في دعم النزاهة المالية، وضمان تمويل الأولويات لتقديم الخدمات اللازمة لكافة الليبيين وجميع الفئات المجتمعية.

كما أكد باتيلي ضرورة ضمان التوزيع العادل للثروات وتلبية احتياجات الشرائح المهمشة في المجتمع، وفقا لسلسلة منشورات على منصة إكس.

وعن الوضع الأمني من أجل انتخابات سليمة، بحث باتيلي مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، أهمية إشراك المؤسسات الأمنية والقيادات العسكرية بالبلاد في العمل على استتباب الأمن وتحقيق استحقاق انتخابي مؤمّن.

وأعرب باتيلي عن قلقه خلال اللقاء من الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين، حاثا القادة في جميع أنحاء البلاد على تجنب استخدام العنف ضد المواطنين في أي مكان في ليبيا.

كما دعا باتيلي القادة السياسيين والأمنيين إلى التحلي بروح المصالحة الوطنية، والعمل على حماية الشعب الليبي، الذي يطمح إلى السلام والأمن وفقا للالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماعات تونس وطرابلس وبنغازي.

المصدر: حساب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على “منصة إكس”

