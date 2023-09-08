2.86 مليار دينار ليبي في 8 أشهر.. مخصصات بالجملة لوزارة الدفاع تحت رئاسة دبيبة

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق العام الذي أصدره الثلاثاء الماضي والذي يغطي الفترة من الأول من يناير حتى 31 أغسطس عن إنفاق وزارة الدفاع بحكومة الوحدة والجهات التابعة لها 2.86 مليار دينار.

ويوضح البيان أن وزارة الدفاع التي يتولاها رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة أنفقت في الباب الأول الخاص بالرواتب 2.574 مليار دينار، وفي الباب الثاني الخاص 291 مليون دينار.

والملفت للنظر أن البيان أظهر إنفاق 46 مليون على جهاز البحوث التطبيقية وتطوير البحوث، و62 مليون دينار على جهاز التصنيع العسكري.

وتساءل الليبيين أين أنفقت وزارة الدفاع هذه المبالغ في حين أن ليبيا لا تصنع أي أجهزة عسكرية وتستورد جميعها من الخارج كنا لا تملك اي تكنولوجيا تصنيع حتى تجري لها بحوث.

وأظهر بيان المصرف تحقيق 78.2 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة، بينما بلغ الإنفاق العام 68.3 مليار دينار.

وبلغ إنفاق حكومة الوحدة ( مجلس الوزراء والجهات التابعة له – الوزرات ) حوالي 56 مليار دينار، فيما أنفقت باقي مؤسسات الدولة حوالي 12.3 مليار دينار.

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وبلغت نفقات المؤسسات الليبية في الـ 8 أشهر الماضية:

مجلس النواب: 1.1 مليار دينار

المجلس الرئاسي: 505 مليون دينار

مجلس الدولة: 59 مليون دينار

الشركة العامة للكهرباء: 3.1 مليار دينار + 4.5 مليار دينار ( ترتيبات مالية استثنائية )

المؤسسة الوطنية للنفط: 2.2 مليار دينار ( ترتيبات مالية استثنائية )

هيئة الأوقاف: 148 مليون دينار

هيئة الاتصالات: 25 مليون دينار

أسر الشهداء والمفقودين: 632.7 مليون دينار