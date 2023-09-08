تنبيه جوي جديد وهـام من الارصاد بشأن التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة ــ نشرة الأمطار اليومية

نشر المركز الوطني للارصاد الجوية تحذيراً جديداً، في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، بشأن التقلبات الجوية تشهدها مناطق شمال ليبيا .

وبحسب التنبيه فمن المتوقع سقوط أمطار متفرقه على اغلب مناطق الشمال وتكون جيدة اليوم ويوم الغد على الشمال الغربي تصحبها خلايا رعدية مما قد يسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

ومن المتوقع أن تكون ألامطار غزيرة يومي الأحد والاثنين على الشمال الشرقي قد تشمل بعض مناطق الدواخل مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

ووفقا للتقرير تكون الرياح قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة والبحر مضطرب خاصة على الساحل الغربي (ارتفاع الموج يصل إلى 3.5 أمتار). عليه يرجى أخد الحيطة والحذر

وفيما يلي نشرة الامطار خلال 24 ساعة الماضية حتى الساعة الثامنة صباحاً: