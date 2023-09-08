أبو هيسة: سنعمل على توطين الصناعات في ليبيا 

التقى وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد ابوهيسه بمكتبه بديوان الوزارة برئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم (151) لسنة 2023م والصادر عن وزير الصناعة والمعادن والتي تجمع خبراء من وزارتي الصناعة والمعادن والنفط والغاز ، وقد أشار إلى أن توطين صناعة مواد ومعدات قطاع النفط وغيرها من الصناعات هو مشروع وطني الغرض منه التصنيع المحلي من الاحتياجات خاصة المتوفر خاماتها وموادها الأساسية لما توفره من تكلفة بغية تقليل تكلفة الاستيراد ونقل تقنية تصنيع المعدات وتوفير فرص العمل وخلق الشراكات الجديدة للاستثمار، وفق قوله.

واشار أبو هيسة الى أن تشكيل اللجنة لتاسيس هذا المشروع الوطني جاء نتيجة للجهود والتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والمعادن ووزارة النفط والغاز، ومنح الإذن للجنة للتواصل مع الجهات والهيئات في سبيل نجاح هذا المشروع.

وفي هذا الخصوص انطلق عمل اللجنة بأول اجتماع لها اليوم لوضع برنامج وخطة عمل اللجنة لتأسيس مراحل ومستقبل التصنيع في ليبيا حيث الغاية منه هو الاستمرارية والاستدامة لتوطين هذه الصناعة، وقد ناقشت اللجنة آليات عملها وتفاعلها وتواصلها مع الجهات المختلفة المحلية والخارجية لخلق شراكات وتعاون في مجال التصنيع والتوطين، بحسب بيان الوزارة.