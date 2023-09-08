مرغم: على مجلس الدولة التمسك بالاتفاق السياسي الذي يقضي باستبعاد حفتر

ليبيا – طالب عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم، مجلس الدولة الاستشاري بالتمسك بالاتفاق السياسي الذي يقضي باستبعاد حفتر(القائد العام للقوات المسلحة).

مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” المجلس الأعلى للدولة كثير يعدونه صوت فبراير في المشهد السياسي، لماذا لا نسمع من هذا المجلس عبارة على منوال عبارة الوزير هاكان، فيقول مثلا يجب على البعثة الأممية التوقف عن تصوير حفتر وميليشياته قوة شرعية؟”.

وتابع مرغم حديثه:” على الأقل يتمسك بالاتفاق السياسي الذي يقضي باستبعاد حفتر، أم إن جرة القلم قد غسلتها ومحتها دموع جرت في بوزنيقة ؟ما أبعدكم عن السياسة!”.