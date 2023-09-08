شنينة: صمت حكومة الدبيبة عن قضية التطبيع يثبت تورط أطراف أخرى

قال عضو مجلس النواب احفيظ شنينة، إن صمت حكومة عبدالحميد الدبيبة، بعد انتهاء مهلة التحقيق مع نجلاء المنقوش وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على خلفية اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي، يُثبت تورط أطراف أخرى في قضية لقاء روما غيرها.

وأضاف شنينة، في تصريحات صحفية:” من الواضح أن الحكومة تحاول إلهاء الشارع ببعض القرارات للتغطية على قضية لقاء المنقوش وكوهين”.

وأكد أن مجلس النواب اتفق على تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق مع المنقوش، والقضية لن تغلق إلا بمحاسبة المسؤولين.

ولفت إلى أن التطبيع ولقاء ممثلين عن دولة الكيان الصهيوني يدينه القانون الليبي، ويعاقب عليها بالسجن، وهو أمر يرفضه الشارع الليبي.