الصول يشدد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية من أجل إجراء الانتخابات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول،أن المشاورات بشأن تشكيل حكومة واحدة جديدة مستمرة بين الأطراف الليبية المعنية.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن البرلمان بصدد إصدار القوانين التشريعية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد انتهاء لجنة 6+6 من صياغتها والتوافق على النقاط الخلافية”.

وأعرب الصول عن أمله في التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة بشأن المشاورات المستمرة لتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات المرتقبة.

وحول مدى تأثير أزمة التطبيع على المشهد، قال الصول إن “خروج الشعب الليبي إلى الشارع أسقط الشرعية المحلية عن حكومة الدبيبة، وبعث برسالة للخارج، بالإضافة لإسقاط البرلمان الشرعية عنها، وهو ما دفع للمشهد الراهن”.

الصول شدد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية من أجل إجراء الانتخابات واعتماد نتائجها، والعمل على استقرار البلاد.