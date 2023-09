مكتب النائب العام: أحكام بالإعدام على مرتكبي واقعات قتل عمد في سنوات سابقة

أفاد مكتب النائب العام بإصدار محكمة استئناف طرابلس أحكاماً بالإعدام على مرتكبي واقعات قتل عمد في سنوات سابقة.

وقال مكتب النائب العام إن دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف تصدت لواقعة انتهاك حرمة منزل وقتل 3 من قاطنيه في 2011 وإحداث أذى شخصي خطير باثنين آخرين، فأصدرت أحكامها على 16 متهماً في الواقعة تراوحت أحكامهم بين الإعدام والسجن المؤبد على ثلاثة منهم، والسجن لـ 12 سنة ضد البقية .

وأوضح المكتب أن سلطة التحقيق واجهت متهما تعمَّد خلال سنة 2012، قتل شخصين والتسبّب في ضرر شخصي جسيم لأشخاص آخرين، فحكمت عليه بعقوبة الإعدام.

كما حكمت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس بالإعدام على متهمَيْن تعمَّدا سنة 2012 مطاردة مجني عليه حتى ظفرا به؛ فأَطلقا عليه أعيرة نارية أدَّت إلى مقتله، وفق مكتب النائب العام.

المصدر: مكتب النائب العام.

