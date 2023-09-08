بعد تسببها بفيضانات عارمة باليونان وتركيا.. العاصفة دانيال تتحرك بكامل قوتها تجاه ليبيا

أكد مركز طقس العرب الإقليمي أن العاصفة دانيال تتحرك بكامل قوتها خلال الأيام القادمة إلى ليبيا في حين تتأثر بها بعض الدول العربية الأخرى بشكل غير مُباشر، بعد أن تسببت بالفيضانات العارمة في اليونان وتركيا.

وذكر المركز أن العاصفة دانيال تسببت في وقتٍ سابق من الأسبوع بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عِدّة من اليونان وقد تلقت منطقة مغنيسيا الجبلية هطول أمطار تراوح ما بين 600 إلى 800 ملم خلال 24 ساعة فقط، و هو أمر غير مسبوق في بيانات الأرصاد الجوية اليونانية.

وأضاف المركز أن إسطنبول في تركيا وبلغاريا تأثرا بفيضانات وسيول جراء هطول الأمطار الغزيرة والتي أدت إلى وقوع وفيات.

وتوقع المركز أن تواصل العاصفة دانيال تحركها نحو ليبيا خلال الأيام القادمة وتؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عِدّة من شمال البلاد وبخاصة يومي الأحد والإثنين القادمين ويصحبها حدوث العواصف الرعدية مما يتسبب بتشكل السيول في بعض المناطق، كما ويتوقع نشاط في سرعة الرياح وارتفاع الموج لأكثر من 3-4 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

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و يُحتمل أن تتأثر السواحل الشرقية لتونس بتأثيرات غير مُباشرة للعاصفة المتوسطية على شكل تدفق بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة قد يرافقها هطول بعض الزخات المطرية.

وأشار المركز إلى أن بعد تأثير العاصفة المتوسطية دانيال على ليبيا، يُحتمل أن تواصل تحركها نحو شمال غرب مصر بالتزامن مع فقدان قوتها بشكل واضح و قد تتسبب بهطول الأمطار الرعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومرسى مطروح وقد تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط كنظام جوي عادي.