“عبد الجليل” يتفقد المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة الجنوبية

قام وزير الصحة في الحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، برفقة وفد من المسؤولين بزيارة تفقدية لعدد من المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة الجنوبية. شملت الزيارة مستشفيات تراغن ومرزق العام.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة للمرافق الصحية في المناطق النائية والقروية. خلال الزيارة، قام الوفد بمراجعة سير العمل في تلك المستشفيات واستعراض الصعوبات والنواقص التي تواجهها هذه المرافق، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات والموارد الضرورية لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمات الصحية للمواطنين في تلك المناطق.