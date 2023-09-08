محكمة طرابلس تصدر أحكاما بالسجن المؤبد والإعدام

أصدرت محكمة جنايات طرابلس، أحكاما بالسجن المؤبد والإعدام في ثلاث قضايا وقعت خلال عامي 2011 و2012،وفق أعلنه مكتب النائب العام.

وقال المكتب في بيان له،أن القضية الاولى التي تعود الى العام 2011،تتمثل في انتهاك حرمة مسكن، وقتل ثلاثة من قاطنيه،وحكم فيها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد على ثلاثة من المتهمين، وإنزال عقوبة السجن لاثنتي عشرة سنة ضد البقية.

أما القضية الثانية،فتعود للعام 2012،حيث قام المتهم بقتل شخصين، وتسبَّب في ضرر شخصي جسيم لأشخاص آخرين؛ فقضت محكمة الجنايات بإدانته وأنزلت به عقوبة الإعدام.

فيما قام المتهمَيْن في القضية الثالثة،التي تعود لسنة 2012، بقتل شخص رميا بالرصاص، فقضت محكمة الجنايات بإدانتهما وأنزلت بهما عقوبة الإعدام.