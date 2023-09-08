صحة حكومة الاستقرار تحذر من تناول منتج دوائي مغشوش لمعالجة نزلات البرد

ليبيا – حذرت وزارة الصحة في حكومة الاستقرار من تناول منتج دوائي مغشوش “محلول نقط لمعالجة نزلات البرد”.

وزارة الصحة أفادت عبر مكتبها الإعلامي بأن إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بالوزارة أهابت بمديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات القروية، وإدارة جهاز الإمداد الطبي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمصحات والصيدليات بالقطاع الخاص بالانتباه واتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام المنتج الدوائي “محلول نقط لمعالجة نزلات البرد”( Otrivin Adult Nasal Drop Solution 0.1%)،وذلك بالإشارة إلى المنشور الدوري رقم 19 الصادر من هيئة الدواء المصرية بتاريخ أغسطس / 2023 بشأن غش تجاري في المنتج وفق الآتي:(نوع المنتج: محلول نقط للأنف،سبب الإعلان: غش تجاري،اسم الشركة: شركة جلاكسو سميثكلاين-مصر،رقم التشغيلية:M68G-MW9Vو،صف المنتج: محلول نقط للأنف لمعالجة نزلات البرد)”.

وطالبت الإدارة في تعميمها باتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام المنتج الدوائي إن وجد، وإفادتها بالخصوص حرصًا على سلامة المرضى وتعزيزًا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية وضرورة البلاغ عن أي منتج مغشوش والتواصل عبر صفحة وزارة الصحة – Ministry of Health. Libyan Government أو على الرقم 0913036920.