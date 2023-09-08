النائب العام: محكمة الجنايات حكمت بالإعدام بحق ستة أشخاص في قضايا القتل العمد

الوطن|متابعات

أعلن النائب العام ” الصديق الصور” اليوم أن محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامًا في قضايا قتل عمد تعود إلى الأعوام 2011 و 2012 وتحمل عدة قضايا كاشفا أن القضية الأولى وقعت عام “2011” وخلال هذه القضية، قام 16 متهمًا بانتهاك حرمة مسكن وقتل 3 من ساكنيه وأحدثوا أذىً خطيرًا لآخرين حيث قررت المحكمة بالإجماع بإصدار حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتهمين وسجن 13 آخرين لمدة 12 سنة.

وبحسب مكتب النائب العام فإن القضية الثانية التي حدثت “عام 2012” والتي قام خلالها متهم واحد بقتل شخصين، وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إصدار حكم بالإعدام بحق هذا المتهم، أما القضية الثالثة فحدثت عام “2012” و قام فيها اثنان من المتهمين بمطاردة شخص ثم قتله. وقد صدر حكم بالإعدام بحق هؤلاء المتهمين.

وتأتي هذه الأحكام في إطار السعي الحثيث لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في ليبيا، وتظهر إصرار السلطات على محاسبة الجرائم الجسيمة وتأمين حقوق الضحايا.