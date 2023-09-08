الكيلاني تبحث فتح آفاق جديدة للتعاون مع يونيسف

العنوان-طرابلس

بحثت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا “يونيسف” فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، بما فيها برامج التدريب والدعم الفني للوزارة.

وعقدت الكيلاني اجتماعا مع ممثل “يونيسف” في ليبيا ميكيلي سيرفادي، ومساعدته يسر بن الأمين، بحضور الخبير الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية علي فرج، ومديرة إدارة الأسرة والمرأة بالوزارة وجدان أشتيوي، ومروة ميلة من مكتب التعاون الفني بالوزارة.

وبحسب بيان الوزارة، تناول الاجتماع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والبرامج المشتركة التي تنفذها “يونيسف” في ليبيا مثل مراكز “بيتي”، لإيواء الأطفال، المزمع افتتاحها قريبا، والتي أنشأتها “يونيسف” بإشراف الوزارة.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة برامج التدريب والدعم الفني للوزارة والجهات التابعة لها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، خدمةً لأطفال في ليبيا.