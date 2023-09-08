الأمير محمد السنوسي: الفوضى ستنتهي في ليبيا عندما تعود للملكية

أكد الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، حفيد الملك إدريس السنوسي، آخر ولي عهد الملكية، أن الفوضى في ليبيا ستنتهي عندما تعود للملكية.

وقال السنوسي، عبر حسابه بموقع إكس اليوم الجمعة: تتوالى المشاهد المليئة بالتفاصيل الفوضوية والتي أصبحت جزءاً من الواقع المعاش في بلادنا العزيزة، حيث تتعايش حكومات مختلفة كل منها يدعي الشرعية وجميعهم مستمرون في المطالبة بالمزيد من الأموال العامة لتبديدها من غير ضوابط قانونية أو دستورية، وفي غياب كامل لإرادة الشعب.

وأضاف: هذه الفوضى الدستورية والقانونية، يصاحبها وضع مأساوي تعاني منه آلاف العائلات التي تم تهجيرها من بيوتها ومدنها بعد أن تم انتهاك حرمات مساكنهم وحرقها وتدميرها ومنهم من لجأ إلى دول مجاورة شقيقة بعد أن ضاق بهم وطنهم، وهو أمر جلل لا نقبل أن يتعرض له مواطنونا ونحن من راقبنا بيوتنا وهي تهدم وتحرق بأيدي الغوغاء، عندما بدأ النظام السابق في سن ممارسة هذه الجريمة الغريبة عن مجتمعنا والمستوحاة من تقاليد القرون الغابرة.

وتابع: هذه الفوضى العارمة لن تنقذها كل محاولات الترميم والتسويف، والنقاش الذي نجريه مع مختلف شرائح المواطنين والقيادات تبين مستوى الوعي الذي أصبح راسخاً لدى الجميع أنه لن يكون هناك استعادة لشخصية مجتمعنا الفاضلة إلا بالعودة إلى منظومة الأخلاق التي بنيت عليها بلادنا وشرعيتها الدستورية القانونية المتمثلة في المملكة الليبية، وأننا لن ندخّر جهداً في أن نرى هذا الأمر ماثلاً بين أيدي شعبنا الكريم.

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