بنغازي:ترتيبات أمنية استعداداً لإحتفالية عاصمة الثقافة الإسلامية

تستعد مدينة بنغازي لاستقبال احتفالية “بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2023″، التي ستضم فعاليات ثقافية وإسلامية وأدبية وفنية وأخرى تحمل الهوية الليبية، وذلك بعد نحو 16 عاما من اختيار طرابلس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي،عن عقد اجتماع حضره عدد من القيادات الامنية،بمقر المتحف الوطني،لوضع ومتابعة الترتيبات الأمنية الجارية استعدادا للاحتفال.

وحضر في الاجتماع مساعد الشؤون الأمنية بمُديرية أمن بنغـازي اللواء عاطف احبارة، واللواء سليمان إسرافيل البرعصي عن وزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا للاحتفال، واللواء موسى الشيخي عن جهاز الأمن الداخلي، إلى جانب منسق عام الحفل الفنان فرج عبدالكريم والمدير التنفيذي لشركة المجموعة الإعلامية مهندس سيف غوار.