مكافحة الجريمة وَالإرهاب محور لقاء حومة وأبو زريبة

ليبيا – اِستقبلَ وزير الدَّاخلية في حكومة الاستقرار اللواء عصام أبوزريبة في مكتبه بِمدينة بنغازي وَزير الدفاع حميد حومة.

أبو زريبة وحومة عقدا اجتماعا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية،لمُناقشة عددً مِن القضايا ذات الاِهتمام المُشترك، وَتَعزيز الجهُود الأمنية لِمُكافحة الجريمة وَالإرهاب فِي البـلاد، وَالسُبل الكفيلة بِتَعزيز التعاون وَتبادل المعلومات بيِّن الوَزارتين، بِالإضافة إلى اِستعراض التحدّيات وَالفرص الأمنية الحالية.

وَفِي ختام الاِجتماع،أكد بوزريبة وحومة على أهمية تَعزيز التعاون الثنائي فِي مجال الأمن وَالدفاع، للحفاظ على الاِستقرار وَالأمن فِي جميع ربُوع البلاد.

كمَا أعربا الوزيرين خِلال اللقاء، عن اِستعدادهما لِتبني اِستراتيجات مُشتركة وَتبادل الخبرات وَالتقنيات الحديثة، لمُواجهة التحديات الأمنية التي قدّ تحدث، وَتحقيق الاِستقرار فِي جميع المناطق الشرقيّة وَالجنُوبية وَالغربية.