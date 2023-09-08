جنايات طرابلس تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد ضد مرتكبي جرائم قتل

أصدرت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، يوم الخميس أحكاماً بالإعدام على مرتكبي واقعات قتل عمد نجم عنها إزهاق ستة أرواح.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان اليوم الجمعة، إن النيابة العامة تصدت سنة 2011، لواقعات انتهاك حرمة مسكن وقتل ثلاثة من قاطنيه وإحداث أذى شخصي خطير بآخرين.

وأضاف أن النيابة العامة انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة 16 متهماً، فتولت دائرة الجنايات، بمحكمة استئناف طرابلس، مهمة تحقيق الواقعات المسندة إلى المتهمين، فانتهت المحكمة إلى إنزال عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على ثلاثة من المتهمين وإنزال عقوبة السجن لمدة 12 سنة ضد البقية.

كما استعملت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة متهم تعمد، خلال سنة 2012، قتل شخصين وتسبب في ضرر شخصي جسيم لأشخاص آخرين، فقضت محكمة الجنايات بإدانته وأنزلت به عقوبة الإعدام.

ورفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية أيضاً في مواجهة متهمين تعمدا، سنة 2012 مطاردة مجني عليه حتى ظفرا به فأَطلقا عليه أعيرة نارية أدَّت إلى مقتله، فقضت محكمة الجنايات بإدانتهما وأنزلت بهما عقوبة الإعدام.

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