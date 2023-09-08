المبروك: يجب تعزيز جهود مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الوطن|متابعات

أكد وزير المالية “خالد المبروك” على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية لمواجهة ومنع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت تلك التأكيدات خلال اجتماع عقده الوزير بحضور مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مدير وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي.

تمحور الاجتماع حول ضرورة تحسين إجراءات الرقابة والمراقبة المعمول بها من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك، بهدف تعزيز نظام جباية الإيرادات السيادية وتحسينه.

كما ناقش المجتمعون سبل تكييف الجهود الوطنية مع التطورات والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ومصلحتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة الأخرى.