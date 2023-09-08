الكيلاني تبحث تمويل اليونيسيف إنشاء بيوت لإيواء الأطفال 

اجتمعت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، وفاء أبوبكر الكيلاني مع ممثلي منظمة اليونيسف ليبيا، بحضور ميكيلي سيرفادي ممثل اليونيسف ليبيا و مي عبدالونيس و يسر بن الامين عن اليونيسف، وبحضور الخبير الاجتماعي بالوزارة الدكتور علي فرج ومديرة إدارة الأسرة والمرأة الدكتورة وجدان أشتيوي ومكتب التعاون الفني بالوزارة مروة ميلة.

الاجتماع تناول بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والبرامج المشتركة التي تنفذها اليونيسف في ليبيا مثل مراكز بيتي لايواء الأطفال المزمع افتتاحها قريبا والتي انشأتها اليونيسف باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى برامج التدريب والدعم الفني للوزارة والجهات التابعة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين خدمة لاطفال في ليبيا، بحسب بيان الوزارة.