الوكالة الأوروبية لحرس السواحل: ليبيا ليست مكانا آمنا

اعتبر المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، هانز ليتينز، أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا في الوقت الحالي.

وأوضح ليتينز خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، أن المعضلة تكمن في مسألة إنقاذ الأرواح في البحر وما إذا كان يجب إنقاذها أم لا.

وأكد المسؤول الاوروبي، أن الاتفاقيات الدولية تجبر الوكالة على إبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري الليبـي، مضيفا أنه ليس هناك سبب رسمي للشك في مسؤولية المركز في مجال البحث والإنقاذ، وبالتالي فإن المنظمة البحرية الدولية تعترف بوجوده وتحترم دوره.

وكشف عن مقترح غير قانوني بعدم إبلاغ السلطات الليبية بالحالات الطارئة لان هناك مخاطرة بحياتهم عند نقلهم إلى ليبيـا، التي هي ليست بيئة آمنة للإقامة.