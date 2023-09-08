النائب العام: محكمة الجنايات تصدر أحكاماً بالإعدام على مرتكبي واقعات قتل عمد

العنوان

أكد مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات أصدرت الخميس أحكاماً بالإعدام على مرتكبي واقعات قتل عمد؛ نجم عنها إزهاق ستة أرواح .

وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة، تصدت سنة 2011، لواقعات انتهاك حرمة مسكن، وقتل ثلاثة من قاطنيه، وإحداث أذى شخصي خطير بآخريْن.

وأضاف المكتب أن النيابة العامة انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر متهماً؛ فتولَّت دائرة الجنايات، بمحكمة استئناف طرابلس، مهمة تحقيق الواقعات المسندة إلى المتهمين.

وبين المكتب أن المحكمة انتهت إلى إنزال عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على ثلاثة من المتهمين؛ وإنزال عقوبة السجن لمدة اثنتيْ عشرة سنة ضد البقية؛

وأفاد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق استعملت الدعوى الجنائية في مواجهة متهم تعمَّد، خلال سنة 2012، قتْل شخصيْن، وتسبَّب في ضرر شخصي جسيم لأشخاص آخرين؛ فقضت محكمة الجنايات بإدانته وأنزلت به عقوبة الإعدام.

ورفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية أيضاً في مواجهة متهمَيْن تعمَّدا، سنة 2012، مطاردة مجني عليه حتى ظفرا به؛ فأَطلقا عليه أعيرة نارية أدَّت إلى مقتله؛ فقضت محكمة الجنايات بإدانتهما وأنزلت بهما عقوبة الإعدام.