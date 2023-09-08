المبروك: لابد من مواكبة أهم المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شدد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك، على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية بغية صدّ مخططات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حد تعبيره.

ووجه المبروك، خلال اجتماع عقده مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائبه، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي، بضرورة حوكمة إجراءات مصلحتي الضرائب والجمارك لتدعيم وإصلاح نظام جباية الإيرادات السيادية.

وتناول الاجتماع، سُبل مواكبة أهم المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التنسيق والتعاون بين الوزارة والمركزي ومصلحتي الضرائب والجمارك، وحلحلة العراقيل أمام المصلحتين لممارسة مهامهما.