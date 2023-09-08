مسؤول أوروبي: ليبيا ليست مكاناً آمناً في الوقت الحالي

أفاد المدير التنفيذي لوكالة الحدود والسواحل الأوروبية “فرونتكس”، “هانز ليتينز”، بأن ليبيا ليست مكانًا آمنًا في الوقت الحالي، ومع ذلك، تواجه المسألة تحديًا فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح في البحر وما إذا كان ينبغي إنقاذها أم لا.

وأوضح أن الاتفاقيات الرسمية الحالية واضحة، تتطلب منا إبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري، المسؤول عن تلك المنطقة المحددة من البحر، وهذا ما نفعله، و لا يوجد سبب رسمي للشك في مسؤولية مركز تنسيق الإنقاذ البحري الليبي، ولذلك، فإن المنظمة البحرية الدولية لا تقصي بأي حال من الأحوال، فيما يتعلق بمسؤولية البحث والإنقاذ، وظيفة مركز تنسيق الإنقاذ البحري الليبي ووضعه، وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.